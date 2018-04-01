"Никто не будет спрятан": Цивилев накажет виновников кемеровской трагедии

Сделать все, чтобы добиться строжайшего наказания для виновных в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" обещает назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку", — заявил врио губернатора.

По словам Цивилева, "самым главным" является для него прямое общение с жителями региона, в котором "предстоит решить много непростых, сложных задач", передает "Интерфакс". Ранее в воскресенье, 1 апреля, администрация Кемеровской области сообщила, что губернатор Аман Тулеев направил президенту России Владимиру Путину заявление об отставке по собственному желанию. Президент Путин удовлетворил его просьбу, поручив заместителю главы Кемеровской области Сергею Цивилеву временно исполнять обязанности губернатора.

Депутаты Кемеровского областного совета депутатов приглашены на сессию в понедельник, 2 апреля, на которой им представят нового врио губернатора Сергея Цивилева. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава фракции "Справедливая Россия" в региональном парламенте Владимир Волчек.

Сергей Цивилев — фаворит на будущих выборах главы региона, считает политтехнолог Евгений Минченко, но эффекта "медового месяца" в отношениях с избирателями у него не будет. Причина, по мнению Минченко — в том, что Цивилев "уже проявил себя во время протестов (в Кемерове) не как самый опытный коммуникатор".

"То есть видно, что при наличии большого производственного опыта у него сложности с коммуникациями с людьми, и ему этому надо будет стремительно учиться", — добавил Минченко. Решение об отставке Тулеева, по мнению политтехнолога, было абсолютно правильным.

Пожар в четырехэтажном здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в "Зимней вишне" уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ). Их расследует Главное следственное управление Следственного комитета России. Уже задержаны и допрошены пятеро подозреваемых.