Мартен Фуркад будет выступать еще два года

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что планирует выступать еще два года. При этом тренер Фуркада Стефан Бутио решил завершить карьеру.

Бутио работал в сборной Франции 11 лет и занимался персонально с Фуркаадом. Теперь Мартен будет тренироваться под руководством другого специалиста.29-летний Мартен Фуркад в седьмой раз подряд выиграл Кубок мира. Кроме того Мартен выиграл три золотых медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сам Мартен называет прошедший сезон очень сложным и насыщенным и мечтает об отдыхе. Но уходить из биатлона вслед за тренером Фуркад не собирается.

"Я решил выступать еще два года. Мои задачи будут такими же высокими, как и в другие сезоны, – приводит "Спорт-Экспресс" слова Фуркада. – Что касается Бутио, то наш совместный путь закончился, но, думаю, что сейчас у меня такой период в жизни, когда перемены могут пойти мне на пользу и я могу познакомиться с новыми людьми. Стефан – это тот человек, который был со мной в течение всех лет моей карьеры. Это важная перемена в моей жизни. Этот сезон получился насыщенным, наполненным событиями, но я ждал, когда смогу выдохнуть и отдохнуть физически и морально"..