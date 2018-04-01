Умер академик Владимир Накоряков

Умер академик Владимир НакоряковЧитайте нас в Telegram
В Новосибирске скончался в возрасте 82 лет академик Российской академии наук, специалист в области теплофизики и физической гидродинамики Владимир Накоряков. По сообщению пресс-службы Сибирского отделения РАН, ученый умер утром в воскресенье, 1 апреля.
Владимир Накоряков родился в городе Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае, окончил Томский политехнический институт, передает ТАСС. Работал ректором Новосибирского государственного университета, заместителем председателя президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, возглавлял Институт теплофизики Сибирского отделения РАН. Действительный член Академии наук СССР с 1987 года, академик РАН с 1991-го.
Прощание с академиком Накоряковым планируется на вторник, 3 апреля, время церемонии уточняется.
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