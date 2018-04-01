"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

1 апреля 201813:29
"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреляЧитайте нас в Telegram
Китайская космическая станция "Тяньгун-1" в понедельник прекратит свое существование. "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты и на высоте 150 километров войдет в плотные слои атмосферы. Основная часть станции сгорит о трения на высокой скорости, но часть обломком может достичь поверхности Земли, пишет ТАСС.
"Небесный дворец — 1", так переводится название аппарата, весит 8,5 тонн. Она была поднята на орбиту в сентябре 2011 года. Дважды к ней летали китайские корабли серии "Шэньчжоу".
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заверил, что Китай обязуется уведомить страны, на территорию которых может упасть станция, но вероятность ЧП чрезвычайно мала.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Аман Тулеев подал в отставку
- Цивилев накажет всех виновников кемеровской трагедии
- Российские дипломаты вернулись из США
- Поветкин отправил Прайса в нокаут
- В Москву идет тепло
Самое читаемое
-
Мужчина, потерявший семью в "Зимней вишне", опубликовал новое видео начала пожара
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Получившему убежище во Франции журналисту Намазову выстрелили в спину, его жене – в голову
- Закрытая церемония, закрытый гроб: в Москве похоронили Сергея Мавроди
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Дипломаты пакуют чемоданы
- Что скажет Юлия Скрипаль, и дадут ли ей это сделать
- Новые детали в деле о пожаре в Кемерове
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- Сергея Мавроди похоронили в спешке и закрытом гробу
- Народный патруль расчищает тротуары от автохамов
- В правительстве готовятся нанести смертельный удар по билетной мафии
- Вернуться в детство или поработать в театре: чем заняться в Москве в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Микробиологи отыскали ахиллесову пяту болезнетворных бактерий
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак
Сегодня
Тулеев уходит, Лаврик остается
1 час назад
Автомобиль посольства РФ протаранил такси в Киеве
41 минута назад
Никулин может стать оружием против Трампа
41 минута назад
"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреля
22 минуты назад
Умер академик Владимир Накоряков
1 час назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину
26.03.2018 09:00
"Синяя птица". Специальный выпуск
2 часа назад
103
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле
30.03.2018 18:45
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его
27.03.2018 10:00
В России проиндексировали пенсии
8 минут назад
Расследование Эдуарда Петрова. Обобрать до нитки, или Пирамиды - 2015
8 минут назад
402
Второй Ил с дипломатами прибыл из США в Россию
27 минут назад
Что принесет реновация в Москву
50 минут назад
В австрийских детсадах и школах хотят запретить хиджаб
53 минуты назад
Казанский ресторан сгорел из-за вспышки жиров
2 часа назад
Живущим рядом со свалкой "Ядрово" выдали респираторы
3 часа назад
С первым весенним дождем в Москву придет тепло
3 часа назад
Физика Стивена Хокинга проводили в последний путь
3 часа назад
Поветкин и Джошуа могут встретиться осенью
5 часов назад
Южная Корея и США приступили к совместным учениям
8 часов назад
Жертвами обрушения отеля в Индии стали 9 человек
9 часов назад
В США самолет рухнул на дом: 2 погибших
10 часов назад
Фильм "Лёд" покоряет Китай
30.03.2018 21:22
Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
30.03.2018 18:25
На российских дорогах в новый асфальт добавят старый
30.03.2018 14:12
Российский стример-баянист стал звездой Cети
20 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года
31.03.2018 11:07
Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года
31.03.2018 02:11
226
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки
30.03.2018 12:25
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром
22.03.2018 22:21