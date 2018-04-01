"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

Китайская космическая станция "Тяньгун-1" в понедельник прекратит свое существование. "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты и на высоте 150 километров войдет в плотные слои атмосферы. Основная часть станции сгорит о трения на высокой скорости, но часть обломком может достичь поверхности Земли, пишет ТАСС.

"Небесный дворец — 1", так переводится название аппарата, весит 8,5 тонн. Она была поднята на орбиту в сентябре 2011 года. Дважды к ней летали китайские корабли серии "Шэньчжоу".

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заверил, что Китай обязуется уведомить страны, на территорию которых может упасть станция, но вероятность ЧП чрезвычайно мала.