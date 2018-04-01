Златан Ибрагимович блестяще дебютировал в "Гэлакси"

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович провел первый матч в составе клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси". В матче с ФК "Лос-Анджелес" Златан забил два красивейших мяча и помог "Гэлакси" одержать победу со счетом 4:3.

Златан Ибрагимович вышел на поле на 71 минуте, когда "Гэлакси" проигрывал со счетом 1:3. Вскоре "Галактика" сократила отставание до 2:3. Через шесть минут он забил свой первый мяч в заокеанской карьере мощнейшим ударом с 35 метров. А в уже добавленное время Златан головой отправил четвертый, победный мяч в ворота "Лос-Анджелеса". Лучшего дебюта нельзя было придумать. "Вы хотели Златана, вы получили Златана", — написал Ибрагимович на своей странице в социальной сети, заодно поблагодарив болельщиков "Гэлакси" за поддержку. Агент футболиста Мино Райола в шутку предложил переименовать МЛС в МЛЗ, намекая на то, что с приходом звезды мирового футбола североамериканская лига стала другой.

"Лос-Анджелес Гэлакси" – девятый клуб в карьере Ибрагимовича. Златан начинал карьеру в шведском "Мальме", затем четыре года играл в голландском "Аякс". В 2004 он уехал в Италию, где выступал за три великих клуба – "Ювентус", "Интер" и "Милан". В 2009 он уехал на два года в "Барселону", где провел два года и разругался с Хосепом Гвардиолой. С 2012 по 2016 годы Златан играл за "Пари Сен-Жермен", и все во всех четырех сезонах парижане становились чемпионами страны. За Златаном закрепилась репутация собирателя чемпионских титулов – он выигрывал чемпионаты Голландии, Италии, Испании, Франции. Не был только чемпионом Швеции и Англии, где он выступал за "Манчестер Юнайтед" на протяжении последних полутора лет. Возможно, эта особенность шведского футболиста и стала одной из причин приглашения его в "Лос-Анджелес Гэлакси", не выигрывавшего Кубок МЛС с 2014 года.

В силу своего югославского происхождения Златан Ибрагимович мог выступать за сборные Хорватии и Боснии и Герцоговины, но, будучи уроженцам Швеции, он предпочел играть за сборную фактической, а не исторической родины. За 15 лет выступлений за шведскую национальную команду он сыграл 116 встреч, в которых забил 62 мяча, — больше, чем кто-либо. В 2016 Ибрагимович завершил выступления за сборную страны. Однако сам 36-летний футболит может передумать и вернуться в команду ради участия в чемпионате мира 2018 года. Поэтому у наших болельщиков может появиться новая возможность увидеть нестареющего Златана на россйиских стадионах.