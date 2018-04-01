Тема:
Футбол-2018 31 минута назад
Златан Ибрагимович блестяще дебютировал в "Гэлакси"Читайте нас в Telegram
Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович провел первый матч в составе клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси". В матче с ФК "Лос-Анджелес" Златан забил два красивейших мяча и помог "Гэлакси" одержать победу со счетом 4:3.
Златан Ибрагимович вышел на поле на 71 минуте, когда "Гэлакси" проигрывал со счетом 1:3. Вскоре "Галактика" сократила отставание до 2:3. Через шесть минут он забил свой первый мяч в заокеанской карьере мощнейшим ударом с 35 метров. А в уже добавленное время Златан головой отправил четвертый, победный мяч в ворота "Лос-Анджелеса". Лучшего дебюта нельзя было придумать. "Вы хотели Златана, вы получили Златана", — написал Ибрагимович на своей странице в социальной сети, заодно поблагодарив болельщиков "Гэлакси" за поддержку. Агент футболиста Мино Райола в шутку предложил переименовать МЛС в МЛЗ, намекая на то, что с приходом звезды мирового футбола североамериканская лига стала другой.
"Лос-Анджелес Гэлакси" – девятый клуб в карьере Ибрагимовича. Златан начинал карьеру в шведском "Мальме", затем четыре года играл в голландском "Аякс". В 2004 он уехал в Италию, где выступал за три великих клуба – "Ювентус", "Интер" и "Милан". В 2009 он уехал на два года в "Барселону", где провел два года и разругался с Хосепом Гвардиолой. С 2012 по 2016 годы Златан играл за "Пари Сен-Жермен", и все во всех четырех сезонах парижане становились чемпионами страны. За Златаном закрепилась репутация собирателя чемпионских титулов – он выигрывал чемпионаты Голландии, Италии, Испании, Франции. Не был только чемпионом Швеции и Англии, где он выступал за "Манчестер Юнайтед" на протяжении последних полутора лет. Возможно, эта особенность шведского футболиста и стала одной из причин приглашения его в "Лос-Анджелес Гэлакси", не выигрывавшего Кубок МЛС с 2014 года.
В силу своего югославского происхождения Златан Ибрагимович мог выступать за сборные Хорватии и Боснии и Герцоговины, но, будучи уроженцам Швеции, он предпочел играть за сборную фактической, а не исторической родины. За 15 лет выступлений за шведскую национальную команду он сыграл 116 встреч, в которых забил 62 мяча, — больше, чем кто-либо. В 2016 Ибрагимович завершил выступления за сборную страны. Однако сам 36-летний футболит может передумать и вернуться в команду ради участия в чемпионате мира 2018 года. Поэтому у наших болельщиков может появиться новая возможность увидеть нестареющего Златана на россйиских стадионах.
Ранее по теме
-
"Екатеринбург-Арена" примет первых болельщиков7 часов назад
-
Участие Ибрагимовича в чемпионате мира зависит от самого Златана1 сутки назад
-
Сергей Карасев обслужит матчи чемпионата мира по футболу2 суток назад
-
Чемпионат мира-2018: Кокорин, Халк и Икарди рискуют не сыграть3 суток назад
-
Итальянцы хотят видеть Манчини во главе сборной3 суток назад
-
Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Аман Тулеев подал в отставку
- Цивилев накажет всех виновников кемеровской трагедии
- Российские дипломаты вернулись из США
- Поветкин отправил Прайса в нокаут
- В Москву идет тепло
Самое читаемое
-
Мужчина, потерявший семью в "Зимней вишне", опубликовал новое видео начала пожара
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Получившему убежище во Франции журналисту Намазову выстрелили в спину, его жене – в голову
- Закрытая церемония, закрытый гроб: в Москве похоронили Сергея Мавроди
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Дипломаты пакуют чемоданы
- Что скажет Юлия Скрипаль, и дадут ли ей это сделать
- Новые детали в деле о пожаре в Кемерове
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- Сергея Мавроди похоронили в спешке и закрытом гробу
- Народный патруль расчищает тротуары от автохамов
- В правительстве готовятся нанести смертельный удар по билетной мафии
- Вернуться в детство или поработать в театре: чем заняться в Москве в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Микробиологи отыскали ахиллесову пяту болезнетворных бактерий
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак