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Пожар в кемеровском ТЦ 56 минут назад

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1 апреля 201815:28

Цивилев хочет построить на месте "Зимней вишни" детский технопарк
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Врио кемеровского губернатора Сергей Цивилев хочет создать на месте "Зимней вишни" детский технопарк с мемориалом Кемерово. На совещании в администрации региона он предложил мэру города Илье Середюку вынести на обсуждение горожан вопрос о создании на месте ТЦ детского технопарка с мемориалом.

Сейчас на разных интернет-площадках идет голосование, в ходе которого кемеровчане могут выбрать или предложить свой вариант благоустройства территории. Оно продлится еще около двух недель. В настоящее время большинство голосует за парк с именными деревьями и небольшим мемориалом, передает "Интерфакс".

Тем временем, главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил, что пожар и задымление в "Зимней вишне" имели стремительное, лавинообразное распространение.

По его словам, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами. Через 9 секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд — в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд — в лифтовом холле.

Еникеев отметил, что пламя и дым распространились быстро из-за того, что загорелся поролон, а приточная вентиляция не отключилась в момент ЧП.

На данный момент приемно-передающие устройства, контрольные приборы работы систем противопожарной защиты, переданы на экспертизу в Следственный комитет, передает ТАСС.

 

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