"Даллас" Радулова лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

2 апреля 201811:15
"Даллас" Радулова лишился шансов на выход в плей-офф НХЛЧитайте нас в Telegram
В Национальной хоккейной лиге идет заключительный отрезок регулярного чемпиона. Постепенно формируется список из 16 команд, которые продолжат борьбу за Кубок Стэнли. В ночь на понедельник шансов на выход в плей-офф лишился "Даллас Старз", за который выступает российский нападающий Александр Радулов.
Это стало понятно после того, как "Анахайм Дакс" в овертайме со счетом 4:3 одержал победу над "Колорадо Эвеланш". Благодаря этой победе "Анахайм" поднялся на шестое место в Западной конференции, а "Даллас" не сможет подняться выше десятой позиции. "Старз" не могут выйти в плей-офф НХЛ второй год подряд, в прошлом сезоне команда заняла 11-е место в конференции.
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