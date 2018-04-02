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2 апреля 201811:45

Сорокин, Бэйлен и Азеведо признаны лучшими в КХЛ в марте

Руслан Шамуков/ТАСС

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Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков в каждом амплуа по итогам марта. Лучшим вратарем признан голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин. В марте он победил в девяти матчах из 13, пять из которых отыграл "на ноль". Сорокин не пропускал шайб 213 минут 49 секунд подряд.

Лучшим защитником признан Ник Бэйлен из челябинского "Трактора". В 14 матчах он набрал 8 очков (3 шайбы + 5 передач) при показателе полезности "+11". Канадский форвард Джастин Азеведо из казанского "Ак Барса" признан лучшим нападающим. В марте он набрал 17 очков (6+11). Пять его шайб стали победными. Лучшим новичком стал нападающий "Трактора" Виталий Кравцов. Форвард набрал 12 очков (7+5) в 14 матчах.

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