Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля

3-4 апреля президент России Владимир Путин по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару, сообщила пресс-служба Кремля. На переговорах речь пойдет о стратегических проектах в области энергетики, а также об урегулировании в Сирии.

Ожидается, что Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции "Аккую".

В ходе визита в Турцию Путин обсудит с президентом Турции и президентом Ирана Хасаном Роухани выполнение договоренностей по Сирии, достигнутых на первом трехстороннем саммите в Сочи 22 ноября 2017 года.