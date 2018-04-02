Смертельный заезд: два человека погибли в лобовом столкновении в Нижнем Новгороде

Два человека погибли, еще трое оказались в больнице в результате лобового столкновения двух машин в Нижнем Новгороде. Смертельной аварии, которая попала в объектив камеры регистратора, предшествовали гонки на дороге.

Трагический случай произошел около шести часов вечера 1 апреля на Мызинском мосту. По версии регионального управления ГИБДД, 28-летний водитель BMW 745i допустил ошибку в управлении и выехал на встречную полосу, где на полном ходу протаранил Volvo ХС60. В то же время источник в силовых структурах сообщил изданию "Время Н", что незадолго до ДТП владелец легковушки устроил своего рода заезд на скорость с водителем Mercedes-Benz и в результате не совладал с управлением.

На кадрах видно, что лихач вылетел на "встречку" в попытке уйти от столкновения с остановившимися в пробке машинами. Удар был такой силы, что Volvo подпрыгнул на дороге.

Жертвами аварии стали 43-летний водитель Volvo и 24-летний пассажир BMW. Сам виновник столкновения был госпитализирован с сотрясением мозга и переломом. В больнице оказались и две пассажирки BMW, 25 и 40 лет от роду.

По данным NN.ru, водитель BMW за несколько дней до аварии на Мызинском мосту был пойман за нарушение ПДД, предусматривающее лишение прав. Но на момент ДТП решения суда еще не было.