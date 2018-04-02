В столице к концу недели обещают настоящее весеннее тепло

Из-за порывистого ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре. В эти часы в городе сыро и пасмурно, в течение дня возможен небольшой дождь, но, несмотря на это, температура продолжит расти. К концу недели синоптики обещают настоящее весеннее тепло.

Уже с уверенностью можно сказать: весна пришла в столичный регион. На улице сейчас 4 градуса со знаком "плюс", и, по прогнозам синоптиков, в Москве сегодня потеплеет до плюс семи. Правда, из-за холодного и порывистого ветра некая зябкость будет присутствовать.

Может быть, поэтому некоторые горожане большую разницу в перепаде температур пока не заметили. Но все же большинство москвичей уверенно говорят, что на улице уже пахнет весной, и теплая погода после холодного и снежного марта ощущается в полной мере.

— Зябкости не чувствуется — солнышко немножко светит и уже тепло, уже лучше!

— Чувствуется, потеплело, просто прекрасно!

Сегодня в Москве и области ожидаются кратковременные дожди. Может, это и хорошо — снег быстрее растает. Полностью он исчезнет с московских улиц уже к концу недели.

С заменой зимних шин на летние пока торопиться не стоит: до среды температура ночью может опускаться до минус двух, и по утрам, как следствие, будет небольшая гололедица. А вот уже с середины недели придет долгожданное и настоящее тепло — плюс будет даже ночью. Особенно пригревать солнце начнет уже в эти выходные.

"В последние дни рабочей недели температура высокая — она будет превышать 10-градусную отметку и даже в отдельных районах Московской области стремиться к 15 градусам. Существенных осадков не ожидается, хотя небольшие весенние дожди вероятны", — рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как говорят синоптики, аномальных заморозков по ночам в ближайшие дни ожидать не стоит. Минувшие выходные стали последними для работы катков в столичных парках, а в Московском зоопарке на неделе будут переводить животных в летние вольеры.

Если говорить о температуре воздуха, к концу недели она будет выше среднестатистической в апреле на четыре градуса. Будет существенно теплее. Синоптики это называют компенсацией за холодный и снежный март, так что уже на неделе можно смело менять гардероб.