На Москву идет сильный ветер

В Москве и Подмосковье распространено экстренное предупреждении о резком усилении ветра. По прогнозам синоптиков Росгидромета, скорость порывов может достигать 12-17 метров в секунду, передает ТАСС.

В ГУ МЧС по Москве горожанам напомнили, что не стоит укрываться от ветра под деревьями, и рекомендовали парковать машины в гаражах, а также обходить шаткие конструкции. Кроме того водителям во время непогоды необходимо скоростной режим и достаточную дистанцию.