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2 апреля 201815:00

На Москву идет сильный ветер

фото: Global Look Press

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В Москве и Подмосковье распространено экстренное предупреждении о резком усилении ветра. По прогнозам синоптиков Росгидромета, скорость порывов может достигать 12-17 метров в секунду, передает ТАСС.

В ГУ МЧС по Москве горожанам напомнили, что не стоит укрываться от ветра под деревьями, и рекомендовали парковать машины в гаражах, а также обходить шаткие конструкции. Кроме того водителям во время непогоды необходимо скоростной режим и достаточную дистанцию.

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