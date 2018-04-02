Девушка случайно выстрелила в голову приятелю во время трансляции на Facebook

Пулю в голову получил от своей лучшей подруги проживающий в Техасе Дэвин Холмс, причем произошло все во время прямой трансляции на Facebook. Мужчина выжил, но находится в тяжелом состоянии, а его приятели пытаются доказать полицейским, что инцидент был чистой случайностью.

В субботу, 31 марта, Холмс вместе с Кадиллаком Коулеманом и Кассандрой Дэмпер отправился в Хьюстон. К вечеру приятели завернули на заправку Valero, где решили немного передохнуть и запустили прямую трансляцию. Общение со зрителями оказалось коротким. Кассандру заинтересовал обнаружившийся в салоне пистолет, которым бравировал Кадиллак: она схватила оружие, передернула затвор и, несмотря на предупреждения друзей, коснулась спускового крючка.

Пуля угодила в голову Дэвину. Перепуганные приятели быстро покинули салон и бросились звать на помощь. Истекавшего кровью мужчину экстренно госпитализировали, в настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция уже допросила Кассанду и Кадиллака, но не стала уточнять, кому именно принадлежит пистолет. Расследование инцидента продолжается.

В 2013 году Дэвин, как уточняет Crimeola.com, окончил университет, помимо английского, он свободно говорит на французском, испанском и сербском. На его странице в Facebook множество фотографий дочери, которой 10 марта исполнилось пять лет.