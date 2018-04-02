Грузовик со слонами попал в ДТП в Испании

Перевозивший пятерых цирковых слонов грузовик врезался в отбойник на юго-востоке Испании, в результате одно животное скончалось на месте, еще двум потребовалась помощь ветеринаров и эвакуаторы, сообщает El Pais. Изумленные очевидцы сняли на видео прогуливающихся по асфальту млекопитающих.

Авария произошла в 14:24 в понедельник, 2 апреля, на шоссе A-30, недалеко от города Альбасете. Следовавший в сторону Мурсии грузовик обогнал легковушку, но при обратном перестроении фуру начало водить по дороге, после чего она врезалась в ограждение и резко развернулась. По предварительной версии, водителя подвел живой груз — слоны во время маневра испугались и дернулись вперед, центр тяжести резко сместился, и автомобиль повело в сторону.

К тому моменту, когда на место аварии прибыли дрессировщики и ветеринары, одно из цирковых животных скончалось, остальные бродили по дороге, пугая попавших в пробку водителей следами крови. Проведенное обследование показало, что два слона отделались незначительными ссадинами, а еще двух пришлось грузить на эвакуатор с помощью специального крана — у них оказались повреждены ноги. Водитель фуры не пострадал.

Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 апреля 2018 г.

Движение по дороге было блокировано на протяжении двух с половиной часов. О дальнейшей судьбе слонов, которые направлялись в новый для себя цирк, ничего неизвестно.