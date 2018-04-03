Премьер-лига. Краснодарские "быки" определились с главными тренерами

Президент и владелец футбольного клуба российской премьер-лиги "Краснодар" Сергей Галицкий объявил преемников Игоря Шалимова на посту главного тренера команды. До конца сезона с "быками" в роли исполняющего обязанности будет работать Олег Фоменко, а в новом сезоне клуб возглавит Мурад Мусаев.

"Мусаев, сейчас тренирующий молодежную команду клуба, в следующем сезоне будет главным тренером "Краснодара", — цитирует Галицкого РИА Новости. Также бизнесмен сообщил, что наставником команды до конца нынешнего сезона будет Фоменко, так как у Мусаева пока нет соответствующей тренерской лицензии.

Про Мусаева известно, что он 12 лет уже занимается тренерской профессией, из них 6 лет работает в системе "Краснодара". Галицкий убежден, что следует доверять российским тренерам. Президент "быков" также выразил надежду, что игроки из клубной команды 1999 года рождения, с которой работал Мусаев, массово усилят основной состав.