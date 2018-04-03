Причина смерти пациентов интерната в Биробиждане – пневмония

В управлении по внутренней политике Еврейской автономной области сообщили, что преимущественной причиной смерти пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ, является пневмония.

Как сообщалось, в марте-апреле текущего года скончались восемь пациентов интерната. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ТАСС.

К настоящему времени у семерых умерших подтвержден диагноз "пневмония". Причина смерти восьмого пациента, 57-летней женщины, устанавливается, но уже известно, что штамм гриппа у нее обнаружен не был, а основное заболевание связано с нарушением кровоснабжения головного мозга.

Сейчас в больницах Биробиджана находятся более 70 заболевших пациентов психоневрологического диспансера, состояние большинства из которых оценивается как удовлетворительное. Тяжелых больных нет, новых заболевших в последние дни не выявлено.

В одном из корпусов интерната уже проведена полная дезинфекция, противоэпидемические мероприятия продолжаются, введено круглосуточное дежурство врачей. Накануне в Биробиджан прибыли специалисты Роспотребнадзора из Хабаровска и Москвы.