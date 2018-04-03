В пригороде Ракки сирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу

Проправительственная "Группа Сирийского народного сопротивления" заявила, что запустили два минометных снаряда по базе 92-й бригады.

Также ополченцы пообещали продолжить атаки на американские базы, пока Пентагон не отзовет свои силы со всех сирийских земель, которые оккупировал. Кадры обстрела "Группа Сирийского народного сопротивления" опубликовала в интернете. О жертвах и пострадавших в результате обстрела телеканал "Россия 24" не сообщает.