Португалия упрощает визовый режим для россиян

Пока США усложняют жизнь России, Португалия упрощает оформление виз для граждан нашей страны. Ряд послаблений уже вступил в силу с апреля. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, теперь возможно получить годовую "мультивизу". Раньше Португалия выдавала "шенген" лишь на полгода.

Кроме того, на рассмотрение заявки португальское посольство теперь будет тратить всего три дня – вместо недели. А если действующая виза не подходит под сроки поездки, её можно без проблем аннулировать и открыть новую, отмечает телеканал "Россия 24".