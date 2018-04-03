Сербия может вступить в ОДКБ

Одна из фракций парламента Сербии подготовила резолюцию о вступлении страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ближайшее время оппозиционная Сербская радикальная партия направит документ всем политическим силам страны.

В резолюции отмечается, что сербы не должны допустить углубления сотрудничества Белграда с НАТО — организацией, которая уничтожила бывшую Югославию и причастна к гибели более двух с половиной тысяч гражданского населения во время бомбардировок в 1999 году.

Авторы документа отмечают, что вопрос о вступлении в ОДКБ стал особенно актуален после ареста косовскими спецподразделениями руководителя канцелярии по Косово и Метохии при сербском кабинете министров Марко Джурича и обострения ситуации в регионе, сообщает телеканал "Россия 24".