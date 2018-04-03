В штате Индиана два самолета столкнулись на ВПП аэропорта

В результате столкновения легкомоторных самолетов в аэропорту в американском штате Индиана погибли два человека. Трагический инцидент произошел в городе Марион.

По данным телекомпании NBC, одномоторный самолет Cessna 150 столкнулся на взлетно-посадочной полосе с двухмоторным бизнес-джетом Cessna 525, в результате чего первый из них развалился на две части и загорелся. Одного из находившихся на борту выбросило из самолета, в результате чего он скончался на месте, еще один погиб при возгорании, передает ТАСС.

На борту бизнес-джета находились пять человек, никто из них не пострадал. Столкновение самолетов произошло в тот момент, когда один из них только что приземлился, а второй выруливал на взлет. Пилот Cessna 150 не заметил бизнес-джет, что привело к столкновению. Ведется расследование.