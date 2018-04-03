Боевики оставили под Джобаром гигантский подземный город

Мирные жители возвращаются в города, которые сирийские войска освободили от экстремистов. Людям, которые оказались в тяжелой ситуации, российские военные доставляют гуманитарную помощь.

Город Джобар — пригород на северо-востоке от Дамаска. Сутки назад он был освобожден сирийской правительственной армией. Журналисты здесь впервые. Передвигаются очень осторожно. Полностью разминировать эти кварталы еще не успели. Повсюду "сюрпризы", оставшиеся от террористов. В одном из домов лежит Коран, видно — от книги отходят провода. Достаточно тронуть, и произойдет взрыв. На улице — не лучше.

"Здесь была найдена мина. Она была предназначена для наших солдат", — показывает на самодельное взрывное устройство сирийский военный.

Таких самодельных мин боевиков здесь очень много, их специально заложили на дороге. Это то, что над землей, а под ней — бесконечные коридоры тоннелей, что тянутся на километры.

Настоящий подземный город по Джобаром. Развитая система тоннелей, основной особенностью которых являются, конечно же, их размеры. Здесь легко могут поместится в ряд три человека, а высота потолка около двух метров. Сделано это специально, ведь именно по этим ходам боевики перемещали боеприпасы и большие отряды.

В этих норах террористы пережидали атаки сирийской армии. На поверхность без необходимости не выходили. За тем, что происходит над ними, наблюдали удаленно, при помощи современной электронной техники.

Например, с помощью портативной видеокамеры, которую террористы устанавливали на дороге. И прекрасно видели все передвижения сирийской армии, в том числе тяжелой техники. И когда подходил, допустим, танк — боевики точно знали, куда нужно бить.

Бои за Джобар шли на протяжении 5 лет. Сегодня здесь больше нет ни одного террориста.

"Джобар — очень важная стратегическая точка. И нам, наконец-то, удалось освободить этот город при помощи наших российских друзей. Сейчас для нас главное — вернуть сюда мирную жизнь, дать людям возможность вернуться в их дома", — поясняет офицер сирийской армии Али Раид.

Арбин — еще один пригород Дамаска. Сюда уже начали возвращаться мирные жители.

Техника расчищает дороги и разбирает завалы. А на центральной площади людям раздают еду и воду.

Рядом — карета скорой помощи, импровизированная аптека. Здесь можно получить самые необходимые лекарства.

"Здесь многим требуется медицинская помощь. Мы стараемся отправлять людей в больницы", — говорит по-русски доктор Али.

На месте развернут передвижной фельдшерский пункт. Детям, которых много, в том числе грудным, делают здесь прививки.

"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джобар правительственными войсками проводятся мероприятия по отистке от взрывоопасных предметов и первоочередные задачи восстановления инфраструктуры для скорейшего возвращения мирных жителей", — рассказывает глава российского Центра по применению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евгушенко.

На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты вернулось уже больше 40 тысяч человек. При этом в результате достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается выход бойцов незаконных вооруженных формирований и членов их семей из еще одного пригорода сирийской столицы — города Дума. На сегодняшний день его территорию уже покинули свыше двух тысяч боевиков с женами и детьми.