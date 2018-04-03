Российские керлингисты обыграли норвежцев на чемпионате мира

В американском Лас-Вегасе продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. В четвертом матче предварительного раунда сборная России со счетом 10:8 обыграла норвежцев.За российскую команду встречу провели Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов.

В четырех матчах турнира сборная России смогла одержать две победы и занимает седьмое место в таблице. Норвежцы идут вторыми. В следующем матче россияне сыграют с японцами.