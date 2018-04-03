Звезда сериала "Последний из Магикян" сядет на 22 года за порно с детьми

К 22 годам заключения за сексуальное насилие над несовершеннолетними приговорен артист телевидения, цирка и кино человек-змея Мухтар Гусенгаджиев. Решение вынес Таганский суд Москвы. 53-летний уроженец Дагестана срок будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Следствие доказало, что звезда сериалов "Последний из Магикян" и "Кулагин и партнеры" с 2012 по 2015 год насиловал малолетних детей своих родственников и знакомых, сообщает "Интерфакс". Он знакомился с женщинами с детьми, чтобы совершать противоправные действия с несовершеннолетними. При обысках дома у мужчины обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних детей. В частности с 10-летней дочкой своей сожительницы. Другой жертвой растлителя оказалась дочь его племянника. Медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистическая экспертизы помогли изобличить мужчину по шести эпизодам преступлений.

Осужденный признан виновным по части 4 статьи 132 и статьи 242.2 Уголовного кодекса России ("Насильственные действия сексуального характера", "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов").

Мухтар Гусенгаджиев последние 30 лет работал в различных зарубежных цирках в Турции, Италии, Испании, США, в Мексике и Канаде. Он мастер йоги, лауреат и победитель всероссийских фестивалей. Актер сыграл десятки ролей в кинофильмах и телесериалах. В 1998 году во занесен Всемирную книгу рекордов Гиннеса "Лос-Анджелес".

Гусенгаджиев уже сидел в тюрьме. Он отсидел 3 года за драку на улице в Иваново в 1986 году.

Процесс был закрытым. На оглашение приговора журналистов не допустили. Актер и артист цирка заявил в суде, что закачанное на его компьютер видео закачал его племянник для оговора. Мухтар Гусенгаджиев считает, что родственники его оклеветали и претендуют на его квартиру в Москве на Котельнической набережной.