В Перми младенец попал в реанимацию после падения на него ледяной глыбы

В Перми с крыши на коляску с младенцем свалилась ледяная глыба. 9-месячный ребенок получил серьезную травму головы и попал в реанимацию. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края.

Это происшествие случилось в понедельник, 2 апреля, в Кировском районе города.В сообщении Минздрава говорится, что снег со льдом свалился на коляску с девятимесячным ребенком. Младенец с тяжелой трав мой головы госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы.

Врачи детской больницы сделали пострадавшему срочную операцию. Состояние маленького пациента крайне тяжелое.