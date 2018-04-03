ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

Сотрудники ФСБ России предотвратили передачу секретных топографических материалов военного назначения иностранной стороне.

Оперативно-розыскные мероприятия прошли сразу в трех городах: в Екатеринбурге, Симферополе и Омске. У трех россиян и гражданина Украины изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Задержанных официально предупредили о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж" УК РФ.