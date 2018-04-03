Лига чемпионов. Непредсказуемый четвертьфинал в паре "Ювентус" – "Реал"

В футбольном Старом Свете стартует стадия четвертьфиналов Лиги чемпионов. И в первый же день в Турине пройдет повторение прошлогоднего финала: местный "Ювентус" принимает мадридский "Реал". Как и год назад, эксперты затрудняются отдать преимущество одному из европейских грандов.

"Как я и предполагал, "Ювентус" обыграл "Милан" в предыдущем туре чемпионата Италии (3:1), — говорит известный российский тренер Анатолий Бышовец. – Но загвоздка в том, что "Реал" — не "Милан". Может быть и ничья, но, думаю, что в родных стенах все-таки "Старая синьора" выиграет. Команда, уверен, сделала выводы после противостояния с "Тоттенхэмом", соперником, который замахнулся на то, чтобы выбить "Юве" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов".

"В то же время у итальянцев есть то, чего не было в споре с "Реалом" у "Пари Сен-Жермен" — опыт. Победа хозяев не будет крупной, но в целом игра должна получиться результативной – обе команды забивают достаточно много. Гола три должны забить на двоих, не меньше. Мне кажется, 2:1 в пользу хозяев – неплохой вариант", — заключил эксперт.

"С одной стороны, сумасшедшая форма и самих мадридцев и, главное, Криштиану Роналду, который отдохнул как раз для того, чтобы с первых минут сыграть в этой встрече так, как он умеет", — считает телевизионный комментатор Илья Казаков.

"С другой стороны "Ювентус", который дома не проигрывает, да еще и очень много в Лиге чемпионов забивает", — цитирует Казакова сайт "Рейтинг Букмекеров". – Но и "Реал" забивает много, поэтому я рискну поставить на ничью. И самым вероятным исходом является счет 1:1".

По мнению экс-футболиста "Спартака" и сборной Украины Максима Калиниченко, эта пара команд – самая интересная: "Заклятые друзья. Достаточно часто играют в последнее время, и "Ювентус" с мадридцами неудачно играет. Думаю, что дальше пройдет "Реал", но по первому матчу большие вопросы".

"Юве" продолжает очень мало пропускать, а "Реал", в принципе, не отличается самой крепкой обороной. Здесь, при всей моей любви к "Реалу", предпочтительнее для меня итальянцы. Все-таки команда может закрыться, и Мадриду во что бы то ни стало не будет бежать вперед и попытается малой кровью добиться победы, а с "Ювентусом" это может не пройти. Мне кажется, случится победа "Ювентуса". А что дальше – видно будет".

Во второй паре "Севилья" – "Бавария" эксперты также не видят очевидного фаворита. "Севилья" может преподнести сюрприз, — сыитает Бышовец. – Она периодически это делает в этом сезоне, причем как со знаком "плюс", так и "минус": то проиграет со счетом 1:5 в России, то выбьет из Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед".

"Немцы же традиционно сильны в любых турнирах, но я рискну предположить, что матч закончится победой "Севильи". Слишком симпатична эта команда, благодаря стилю своей игры: она не боится играть в атаку даже против заведомо более сильных соперников. Жду от подопечных Монтеллы еще одного сюрприза", — заключил Бышовец.

Казаков вспоминает, что "Севилья" здорово сыграла против "Манчестера" совсем недавно: "Но "Бавария" — это все-таки "пирог" из другого теста. И недавний матч последнего тура с дортмундской "Боруссией" показал, что команда подходит к этой стадии Лиги чемпионов просто в потрясающей, неимоверной форме. Поэтому нет сомнений, что "Бавария" выиграет, нет сомнений, что в матче будет забито не меньше трех мячей".

"Думаю, что игра будет интересной, — рассуждает и Калиниченко. – Две команды атакующие. "Севилья" дома очень играет очень хорошо и напористо, а "Бавария" всегда напориста и в последних матчах разошлась. Думаю, в этой игре будет забито достаточно голов (тотал больше 3,5), зрители будут довольны, но вот фаворита назвать не берусь".