"Миннесота" и "Сан-Хосе" вышли в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. По его итогам клубы "Сан-Хосе Шаркс" и "Миннесота Уайлд" гарантировали себе места в плей-офф.

Обем командам удалось завоевать путевки в плей-офф после гостевого поражения "Колорадо Эвеланш" от "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 1:3. Отрыв "Сан-Хосе" и "Миннесоты" от идущего восьмым "Колорадо" составляет пять очков, которые "Эвеланш" никак не смогут отыграть за два оставшихся матча.

"Миннесота" в шестой раз подряд сыграет в плей-офф, "Сан-Хосе" — в третий.