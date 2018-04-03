Сергей Передня утвержден на посту главного тренера клуба "СКА-Хабаровск"

Бывший наставник футбольных клубов "Волга", "Томь", "Тамбов" и "Луч-Энергия" Сергей Передня 3 апреля прилетит в Хабаровск для подписания контракта с местным клубом "СКА-Хабаровск". Соглашение команды со специалистом будет рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Помощниками нового наставника клуба "СКА-Хабаровск" станут Александр Ушахин и Юрий Шпирюк. "Учитывая серьезный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство клуба рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи", — говорится в сообщении клуба.

В Российской футбольной премьер-лиге хабаровчане не могут выиграть с сентября 2017 года, когда они победили "Ростов" (2:1). После 24 туров "СКА-Хабаровск" с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.