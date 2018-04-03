Стоны мешали спать: найден подозреваемый в убийстве пациента клиники

Убийцей пожилого пациента в больнице №51 на западе Москвы оказался его сосед по палате.

Бездыханное тело медики нашли в палате сегодня утром. Как выяснилось, ночью кто-то два раза ударил мужчину ножом, после чего тот скончался.

Следователи установили подозреваемого в убийстве, им оказался лежащий в этой же палате пациент.

"Он пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Расследование инцидента продолжается.