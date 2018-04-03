Секретный бункер под Белым домом на случай ядерной войны загадили полчища мух

О существовании "засекреченного" бункера под Белым домом на случай атаки с применением оружия массового поражения рассказал бывший репортер газеты Washington Post Рональд Кесслер. В своей книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры", отрывки из которой публикует издание Washington Examiner.

Кесслера пишет, что бункер на случай "сценария Судного дня" был построен под западным крылом Белого дома еще в то время, когда президентом США был Барак Обама.

Предполагалось, что в нем в случае серьезной угрозы могут укрыться сотрудники Белого дома. Правда, пока у персонала есть более насущная проблема, чем защита от оружия массового поражения. Это – мухи, которые облюбовали бункер. Трамп, как пишет бывший журналист Washington Post, ненавидит мух. Так что с ними пытаются бороться, используя заряженные солью ружья.

Автор отмечает, что большая стройка в 376 миллионов долларов на территории северной лужайки Белого дома началась еще в 2010 году, передает РИА Новости.

Тогда официально заявлялось, что она ведется с целью улучшения электропроводки и системы кондиционирования воздуха, хотя журналисты подозревали, что там строится именно бункер.

Кесслер пишет, что бункер этот глубиной не менее чем в пять этажей и может вместить все западное крыло Белого дома в случае применения оружия массового поражения.

Кроме того, как утверждает автор книги, под восточным крылом Белого дома есть еще один бункер, который называют центром по чрезвычайным операциям президента США.