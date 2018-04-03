Секретный бункер под Белым домом на случай ядерной войны загадили полчища мух

Секретный бункер под Белым домом на случай ядерной войны загадили полчища мухЧитайте нас в Telegram
О существовании "засекреченного" бункера под Белым домом на случай атаки с применением оружия массового поражения рассказал бывший репортер газеты Washington Post Рональд Кесслер. В своей книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры", отрывки из которой публикует издание Washington Examiner.
Кесслера пишет, что бункер на случай "сценария Судного дня" был построен под западным крылом Белого дома еще в то время, когда президентом США был Барак Обама.
Предполагалось, что в нем в случае серьезной угрозы могут укрыться сотрудники Белого дома. Правда, пока у персонала есть более насущная проблема, чем защита от оружия массового поражения. Это – мухи, которые облюбовали бункер. Трамп, как пишет бывший журналист Washington Post, ненавидит мух. Так что с ними пытаются бороться, используя заряженные солью ружья.
Автор отмечает, что большая стройка в 376 миллионов долларов на территории северной лужайки Белого дома началась еще в 2010 году, передает РИА Новости.
Тогда официально заявлялось, что она ведется с целью улучшения электропроводки и системы кондиционирования воздуха, хотя журналисты подозревали, что там строится именно бункер.
Кесслер пишет, что бункер этот глубиной не менее чем в пять этажей и может вместить все западное крыло Белого дома в случае применения оружия массового поражения.
Кроме того, как утверждает автор книги, под восточным крылом Белого дома есть еще один бункер, который называют центром по чрезвычайным операциям президента США.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин получил удостоверение президента
- ФСБ пресекла передачу секретных военных карт
- СКР возбудил дело против главы МВД Украины
- Установлены все причастные к теракту в метро Петербурга
- Ночью в московской больнице зарезали пациента
Самое читаемое
-
Эксклюзив "Вестей": аниматор, изрезавший мальчика из России, продает мороженое детям
- Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
Экономика
-
Китай вводит масштабные пошлины на товары из США
- Налоги в США: плата за цивилизацию
- Владельцам "Суммы" предъявлены уголовные обвинения
- МИД РФ объявил о высылке дипломатов 23 стран
- Дворкович исключил резкий рост цен на бензин
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге
- Приметы весны: во дворах и парках появились собачьи "подснежники"
- Библиотека будущего заработала на северо-востоке Москвы
- Воровство автомобильных фар приобрело в столице характер эпидемии
- Москва присоединится к международной акции "Зажги синим"
- "Яхта Сталина" станет плавучим музеем
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак