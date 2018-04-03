"Газель" вспыхнула после столкновения с легковушкой на юге Москвы

Два человека попали в больницу после столкновения легковушки с "Газелью" на юге Москвы, в результате которой фургон развалился на части и загорелся. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Столь серьезными последствиями обернулся необдуманный маневр водителя "Газели", который поздним вечером 2 апреля возле дома 22 по Шипиловской улице решил повернуть налево, проигнорировав двигавшийся наперерез автомобиль. После сильнейшего удара фургон, теряя запчасти, развернулся на дороге, а затем вспыхнул, Opel же вылетел на обочину и увяз в снегу.

Участники ДТП сами сбили пламя, так что прибывшим на место пожарным осталось только пролить моторный отсек "Газели". Водителей разбитых автомобилей госпитализировали с многочисленными травмами.