Бьорндален завершил карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален во время специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры. В завершившемся сезоне 44-летнему спортсмену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхенчхане из-за слабых результатов на этапах Кубка мира.

"Минувший сезон прошел не так, как я хотел, — сказал Бьорндален, которого цитирует ТАСС. — Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет". Кроме того, он отметил, что у него начались проблемы с сердцем. Именно проблемы со здоровьем и желание норвежца уделять больше времени семье стали причинами для завершения карьеры. Напомним, что Бьорндален женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой.

За свою многолетнюю карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Кроме того, 20 раз он становился первым на чемпионатах мира, а также еще шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира. Бьорндалену принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира — 95. Вместе со своей соотечественницей лыжницей Марит Бьорген он является рекордсменом зимних Олимпиад по количеству золотых наград.