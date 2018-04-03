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Допинг-скандалы 14 минут назад

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3 апреля 201812:32

Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 за допинг

EPA

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Российские гандболистки лишены серебряных медалей молодежного чемпионата Европы 2017 года, на котором выступали игроки не старше 19 лет. Европейская гандбольная федерация (EHF) аннулировала результат женской молодежной сборной из-за нарушения антидопинговых правил.

Кроме того, Федерация гандбола России оштрафована на 20 тысяч евро. Сообщает РИА Новости. Молодежная сборная России теперь условно отстранена на два года от участия в чемпионатах Европы с испытательным сроком в два года. Однако решение EHF еще может быть обжаловано в течение семи дней.

Турнир прошел прошлым летом в Словении. В финале российская команда уступила француженкам, а после турнира стало известно, что допинг-пробы трех игроков молодежной сборной России Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной показали положительный результат на мельдоний. Все трое позже были дисквалифицированы на 20 месяцев (с момента сдачи допинг-проб) и лишены медалей турнира. Позднее срок был сокращен на три месяца.

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