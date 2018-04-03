Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 за допинг

Российские гандболистки лишены серебряных медалей молодежного чемпионата Европы 2017 года, на котором выступали игроки не старше 19 лет. Европейская гандбольная федерация (EHF) аннулировала результат женской молодежной сборной из-за нарушения антидопинговых правил.

Кроме того, Федерация гандбола России оштрафована на 20 тысяч евро. Сообщает РИА Новости. Молодежная сборная России теперь условно отстранена на два года от участия в чемпионатах Европы с испытательным сроком в два года. Однако решение EHF еще может быть обжаловано в течение семи дней.

Турнир прошел прошлым летом в Словении. В финале российская команда уступила француженкам, а после турнира стало известно, что допинг-пробы трех игроков молодежной сборной России Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной показали положительный результат на мельдоний. Все трое позже были дисквалифицированы на 20 месяцев (с момента сдачи допинг-проб) и лишены медалей турнира. Позднее срок был сокращен на три месяца.