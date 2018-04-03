Чешский арбитр Краловец обслужит матч Лиги Европы "Арсенал" - ЦСКА

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит первый четвертьфинальный матч футбольной Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и московским ЦСКА. Главным судьей будет чех Павел Краловец.

Помогать ему в качестве лайнсменов будут его соотечественники Роман Слишко и Иво Надворник, дополнительными помощниками арбитра будут Петр Арделяну и Карел Грубеш, резервным рефери — Ян Патак.

"Арсенал" и ЦСКА сыграют 5 апреля в Лондоне. Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.