Появились новые записи начала пожара в "Зимней вишне"

Следственный комитет РФ опубликовал полную версию записи с камер наблюдения, установленных на четвертом этаже кемеровского торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", где и вспыхнул унесший жизни 64 человек пожар.

Ведомство призывает всех фигурирующих на кадрах людей обратиться к следователям, поскольку они "обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего".

Обнародованные записи лишний раз демонстрируют, сколь быстро распространялось пламя, вспыхнувшее в батутном центре ровно в 16 часов 25 марта. Находившиеся поблизости родители быстро собрали своих детей и бросились к выходам, но некоторые, как позже выяснится, попытались спуститься вниз на лифтах, которые из-за выключенной пожарной сигнализации не были вовремя остановлены.

Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.