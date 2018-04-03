На сцене театра в Сургуте Аронова устроила забастовку из-за невыплаченного гонорара

В сургутском театре народная артистка России Мария Аронова и актеры спектакля "Маленькие комедии" устроили забастовку. Они отказались начать играть из-за того, что труппе не выплатили гонорар, сообщает "Россия 24".

Аронова вышла к зрителям вместе с коллегами Михаилом Полицеймако и Сергеем Шакуровым. Актриса объяснила, почему зрители уже полчаса сидят в зале в ожидании спектакля. По ее словам, виновата некая "дама, которая не называет своей фамилии". Именно она пустила в зал зрителей, унижая ее — "народную артистку, лауреатку государственной премии".

По словам актрисы, они спали всего три часа.

"Выходить к вам, лгать, говорить о технических проблемах, без нашего ведома дать второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем, полностью готовые", — сказала Аронова.

По ее словам, когда звучит первый звонок, зрители ждут в фойе, а артисты готовятся. Второй же звонок дается, когда артисты получают деньги за спектакль на руки. Однако зрителей в зал пустили, а денег актеры не получили.

Видео этой сцены из спектакля появилось в Сети.

На кадрах видно, что Шакуров "прошелся колесом" по сцене, а Полицейсмако отметил, что ситуация напомнила ему 1990-е, когда подобные инциденты происходили постоянно. В итоге после этой "забастовки" деньги артисты получили, а зрители посмотрели спектакль.