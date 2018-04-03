Экс-футболиста ЦСКА Траоре обвинили в сокрытии настоящего возраста

Бывший нападающий российский футбольных клубов "Кубань", "Анжи" и ЦСКА Ласина Траоре сменил свою фамилию и возраст во время выступления за ивуарийский "Стад Абиджан" с 2007 по 2008 год. Это утверждает президент клуба "Этуаль д'Абодо" Ибрагим Коне, где форвард начинал свою карьеру.

Коне отмечает, что после манипуляций с паспортом Траоре перешел в свой первый европейский клуб ЧФР. По его словам, сейчас форварду на самом деле 29 лет, а не 27, а его настоящая фамилия Манене.

"Это просто не спортивно, именно поэтому я жалуюсь, — заявил Коне, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Мы его тренировали и ничего не получили за это. Отсутствие нашего клуба в его паспорте привело к потере имиджа. Я жду, чтобы федерация возместила нам ущерб, иначе я обращусь в Спортивный арбитражный суд".