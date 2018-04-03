Строительство Северо-Восточной хорды: новый участок могут сдать уже ко Дню города

Один из ключевых участков Северо-Восточной хорды от Дмитровского шоссе до трассы М11 могут сдать уже ко Дню города, заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин. Проект сложный, несколько километров дороги включает сразу семь эстакад. Свои коррективы в график работ внесла и долгая зима.

Строители Северо-Восточной хорды больше других ждут прихода тепла. В сетке из арматуры никак не тает лед, его вынуждены топить огнем. Рядом гудят теплопушки.

"Бетон требует, чтобы за ним ухаживали, набор прочности происходит при температуре от 5градусов тепла. Чтобы бетон набрал прочность, нужно устроить тепло-влажностные условия твердения", — объясняет руководитель проекта Валерий Филимонов.

Скоро строители смогут заливать бетон без дополнительных ухищрений. Работы пойдут быстрее. Это самый северный участок трассы, он почти примыкает к МКАДу. Уже стоят все семь эстакад. Правда, каждая в разной степени готовности: на одних осталось уложить асфальт, на других же пока виднеется только скелет будущей хорды.

"Машины по данной эстакаде будут ехать со стороны Дмитровского шоссе и уходить в сторону Петербурга, либо на улицу Талдомскую через Октябрьскую железную дорогу", — рассказывает Алексей Покладов, главный специалист по мостовым сооружениям.

Одна из сложностей в строительстве Северо-Восточной хорды состоит в том, что некоторые ее участки проходят вплотную к жилым домам и офисным зданиям. Поэтому в таких местах будут устанавливать специальные шумозащитные экраны. Например, в Лихоборах под них уже подготовили стойки высотой в 6 метров.

Когда строительство хорды только начиналось, в соседних домах бесплатно установили стеклопакеты.

- Пришли и сказали: у кого окна не менялись, давайте будем менять. Ребята на совесть сделали.

Полностью от шума это, конечно, не спасает. Но терпеть стройку по соседству москвичам осталось недолго. Движение по этому участку хорды планируют запустить уже нынешней осенью. Если все пойдет по плану, то работы закончат ко Дню города.

"Видим продление платной дороги Москва-Санкт-Петербург от Фестивальной до Дмитровского шоссе. Пока в эстакадах, но видим, как строители работают, напряженно, но должны успеть", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Этот отрезок Северо-Восточной хорды лишь один из семи. Машины уже едут по участку, который соединяет Щелковское, Измайловское шоссе и шоссе Энтузиастов. А к 2020 году дорога длиной в 35 километров свяжет между собой Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе, став полноценным дублером МКАДа и разгрузив его как минимум на четверть.