Судья Карасев назначен на матч Лиги Европы "Атлетико" – "Спортинг"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на первый матч 1/4 финала футбольной Лиги Европы между испанским "Атлетико" и португальским "Спортингом". Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По традиции ассистентами Карасева будут его постоянные помощники Антон Аверьянов и Тихон Калугин, резервными арбитрами — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертым судьей станет Игорь Демешко.

Первая встреча команд пройдет 5 апреля в Мадриде.