Столичный ТЦ "Афимолл" эвакуировали из-за горящего "Бургер Кинга"

В Москве более 6 тысяч человек были эвакуированы из торгового центр "Афимолл" на Пресненской набережной из-за задымления в ресторане "Бургер Кинг".

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, эвакуация проходила организованно. Пожарные проверили помещение на наличие скрытых очагов возгорания, однако ничего не обнаружили. По предварительным данным, причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане быстрого питания.

25 марта в результате сильнейшего пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.