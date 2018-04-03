Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуру

Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуруЧитайте нас в Telegram
В американском штате Джорджия грузовой состав снес застрявшую на переезде фуру, водитель которой до последнего пытался завести двигатель, сообщает ABC. В конце концов очевидцы уговорили его покинуть кабину, а сами сняли на видео эффектный таран.
ДТП произошло во второй половине дня в воскресенье, 1 апреля, в городке Тэмпл. Перевозивший кабели грузовик заглох точно на переезде, а все попытки находившегося за рулем мужчины завести машину оказались тщетны. За несколько секунд до появления состава мужчина выпрыгнул из кабины и отбежал в сторону.
Товарняк протащил фуру несколько десятков метров, пока она не развалилась на две части. Сам водитель в результате инцидента не пострадал.
Не прошло и суток, как в городе Акворт все в той же Джорджии на переезде застрял еще один дальнобойщик. Когда загорелся красный сигнал светофора, водитель встал на рельсы и начал отчаянно махать машинисту. Обратить на себя внимание ему удалось, а вот избежать аварии — нет: следовавший из Атланты состав со 162 вагонами, несмотря на экстренное торможение, с легкостью разорвал пополам фуру и еще долго волочил за собой прицеп.
Водитель заранее отбежал в сторону, откуда и наблюдал за уничтожением своего автомобиля.
We were going for a walk and saw a truck get stuck on the track, which happens several times a year. I took a picture. And then the bells started ringing and gates coming down. pic.twitter.com/kgrazKHFsE— Liv Fowler (@OHallFowler) April 2, 2018
По словам местных жителей, на этом переезде нередко глохнут фуры, но до столкновения с поездом дело обычно не доходит.
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