Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуру

В американском штате Джорджия грузовой состав снес застрявшую на переезде фуру, водитель которой до последнего пытался завести двигатель, сообщает ABC. В конце концов очевидцы уговорили его покинуть кабину, а сами сняли на видео эффектный таран.

ДТП произошло во второй половине дня в воскресенье, 1 апреля, в городке Тэмпл. Перевозивший кабели грузовик заглох точно на переезде, а все попытки находившегося за рулем мужчины завести машину оказались тщетны. За несколько секунд до появления состава мужчина выпрыгнул из кабины и отбежал в сторону.

Товарняк протащил фуру несколько десятков метров, пока она не развалилась на две части. Сам водитель в результате инцидента не пострадал.

Не прошло и суток, как в городе Акворт все в той же Джорджии на переезде застрял еще один дальнобойщик. Когда загорелся красный сигнал светофора, водитель встал на рельсы и начал отчаянно махать машинисту. Обратить на себя внимание ему удалось, а вот избежать аварии — нет: следовавший из Атланты состав со 162 вагонами, несмотря на экстренное торможение, с легкостью разорвал пополам фуру и еще долго волочил за собой прицеп.

Водитель заранее отбежал в сторону, откуда и наблюдал за уничтожением своего автомобиля.

We were going for a walk and saw a truck get stuck on the track, which happens several times a year. I took a picture. And then the bells started ringing and gates coming down. pic.twitter.com/kgrazKHFsE — Liv Fowler (@OHallFowler) April 2, 2018

По словам местных жителей, на этом переезде нередко глохнут фуры, но до столкновения с поездом дело обычно не доходит.