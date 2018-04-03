На Поварской реставрируют легендарную усадьбу из романа "Война и мир"Читайте нас в Telegram
В центре столицы завершился первый этап реставрации легендарной усадьбы Сологуба. Москвоведы называют этот дом на Поварской особо ценным, он был построен еще в XVIII веке и пережил пожар при нашествии Наполеона. Именно сюда Лев Толстой поселил Ростовых — героев "Войны и мира".
Большой двор за широкими воротами, через которые открывается вид на аристократический особняк в стиле классицизма. По обе стороны симметричные одноэтажные постройки, служившие для хозяйственных нужд. За два столетия они сильно обветшали. Но правая часть уже получила новую жизнь. Реставрация была сложной, флигель находился в плачевном состоянии.
"Сняли старую штукатурку и обнаружили колоссальное количество трещин в стенах. Разрушены кирпичные своды, арки, стены", — рассказывает начальник строительства Андрей Восканян.
Особняку, как больному человеку, делали уколы — вводили специальными шприцами в стены укрепляющий бетонный раствор. Крышу, уничтоженную временем и коррозией, заменили на кровлю с подогревом. Все работы проводились по историческим чертежам. Особенно пришлось потрудиться над декоративными элементами.
"Все профили, карнизы — они же очень красивые — были все замылены, замазаны, даже местами не читались. Стены штукатурные, и штукатурка такая разная", — говорит архитектор Татьяна Борисовна.
Сохранили и историческую кривизну стены. Но она практически незаметна для тех, кто об этом архитектурном изъяне не знает. Да и туристов усадьба привлекает совсем другим. Считается, что именно она стала прототипом дома Ростовых в "Войне и мире".
В романе Льва Толстова появление ключевых персонажей — семьи Ростовых — сопровождается описанием их родового гнезда. "Большой, всей Москве известный дом графини на Поварской" — такими словами и начинается знакомство читателей с усадьбой и ее жителями.
Фотокарточки тех лет: именно такой усадьбу видел Лев Николаевич Толстой. Писатель был частым гостем у барона Боде-Колычева, тогда он был хозяином дома. При нем на фасаде появился герб, прекрасно сохранившийся до сегодняшнего дня. Впечатленный этой красотой, Толстой, как утверждают историки, затем и "поселил" сюда Ростовых, увековечив усадьбу на страницах романа.
В реальности в усадьбе тоже почти всегда кипела яркая, светская жизнь. После барона хозяйничать в доме стал его зять — художник Сологуб, отсюда и название усадьбы. Он водил дружбу с Пушкиным и Гоголем. Позже, уже после революции, тут располагались самые разные сообщества литераторов. Здесь же проходило прощание с Маяковским и Булгаковым.
"Для Москвы это уникальное сооружение, хотя бы только потому, что это допожарная Москва. Им, конечно, надо заниматься и стоит заниматься очень плотно, потому что таких домов в Москве осталось очень мало. Это действительно реальная история, реальный дом", — объясняет москвовед Станислав Симонов.
Заниматься усадьбой будут. В этом году департамент культурного наследия обсудит с новым собственником вопрос реставрации оставшихся зданий.
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