Новости Общество

Все видео этой рубрики
3 апреля 201814:05 Ольга Турчанинова

На Поварской реставрируют легендарную усадьбу из романа "Война и мир"

Читайте нас в Telegram

В центре столицы завершился первый этап реставрации легендарной усадьбы Сологуба. Москвоведы называют этот дом на Поварской особо ценным, он был построен еще в XVIII веке и пережил пожар при нашествии Наполеона. Именно сюда Лев Толстой поселил Ростовых — героев "Войны и мира".

Большой двор за широкими воротами, через которые открывается вид на аристократический особняк в стиле классицизма. По обе стороны симметричные одноэтажные постройки, служившие для хозяйственных нужд. За два столетия они сильно обветшали. Но правая часть уже получила новую жизнь. Реставрация была сложной, флигель находился в плачевном состоянии.

"Сняли старую штукатурку и обнаружили колоссальное количество трещин в стенах. Разрушены кирпичные своды, арки, стены", — рассказывает начальник строительства Андрей Восканян.

Особняку, как больному человеку, делали уколы — вводили специальными шприцами в стены укрепляющий бетонный раствор. Крышу, уничтоженную временем и коррозией, заменили на кровлю с подогревом. Все работы проводились по историческим чертежам. Особенно пришлось потрудиться над декоративными элементами.

"Все профили, карнизы — они же очень красивые — были все замылены, замазаны, даже местами не читались. Стены штукатурные, и штукатурка такая разная", — говорит архитектор Татьяна Борисовна.

Сохранили и историческую кривизну стены. Но она практически незаметна для тех, кто об этом архитектурном изъяне не знает. Да и туристов усадьба привлекает совсем другим. Считается, что именно она стала прототипом дома Ростовых в "Войне и мире".

В романе Льва Толстова появление ключевых персонажей — семьи Ростовых — сопровождается описанием их родового гнезда. "Большой, всей Москве известный дом графини на Поварской" — такими словами и начинается знакомство читателей с усадьбой и ее жителями.

Фотокарточки тех лет: именно такой усадьбу видел Лев Николаевич Толстой. Писатель был частым гостем у барона Боде-Колычева, тогда он был хозяином дома. При нем на фасаде появился герб, прекрасно сохранившийся до сегодняшнего дня. Впечатленный этой красотой, Толстой, как утверждают историки, затем и "поселил" сюда Ростовых, увековечив усадьбу на страницах романа.

В реальности в усадьбе тоже почти всегда кипела яркая, светская жизнь. После барона хозяйничать в доме стал его зять — художник Сологуб, отсюда и название усадьбы. Он водил дружбу с Пушкиным и Гоголем. Позже, уже после революции, тут располагались самые разные сообщества литераторов. Здесь же проходило прощание с Маяковским и Булгаковым.

"Для Москвы это уникальное сооружение, хотя бы только потому, что это допожарная Москва. Им, конечно, надо заниматься и стоит заниматься очень плотно, потому что таких домов в Москве осталось очень мало. Это действительно реальная история, реальный дом", — объясняет москвовед Станислав Симонов.

Заниматься усадьбой будут. В этом году департамент культурного наследия обсудит с новым собственником вопрос реставрации оставшихся зданий.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

14:24

Росгвардия: ЧОП в "Зимней вишне" взял на себя функции пожароохраны

13:59

ОЗХО ответит на вопросы России по делу Скрипаля до конца дня

13:34

Столичный ТЦ "Афимолл" эвакуировали из-за горящего "Бургер Кинга"

13:02

Аман Тулеев стал депутатом

13:00

Подмосковный суд закрыл 14 сайтов для зацеперов

12:16

В России появятся невозвратные ж\д билеты

12:16

Бьорндален завершил карьеру

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Аман Тулеев стал депутатом

Аман Тулеев стал депутатом

1 час назад
Появились новые записи начала пожара в "Зимней вишне"

Появились новые записи начала пожара в "Зимней вишне"

1 час назад
Банковский счет после гречки: британские СМИ выдвигают новые версии отравления Скрипалей

Банковский счет после гречки: британские СМИ выдвигают новые версии отравления Скрипалей

2 часа назад
Стоны мешали спать: найден подозреваемый в убийстве пациента клиники

Стоны мешали спать: найден подозреваемый в убийстве пациента клиники

3 часа назад
Секретный бункер под Белым домом на случай ядерной войны загадили полчища мух

Секретный бункер под Белым домом на случай ядерной войны загадили полчища мух

3 часа назад
Столичный ТЦ "Афимолл" эвакуировали из-за горящего "Бургер Кинга"

Столичный ТЦ "Афимолл" эвакуировали из-за горящего "Бургер Кинга"

1 час назад
Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"

Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"

3 часа назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

02.04.2018 08:40
Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

17 часов назад
Освободитель и реформатор: открывается выставка, посвященная Александру II

Освободитель и реформатор: открывается выставка, посвященная Александру II

21 минута назад
Астрономы разглядели самую далёкую отдельную звезду в истории

Астрономы разглядели самую далёкую отдельную звезду в истории

26 минут назад
Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу

Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу

58 минут назад
Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуру

Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуру

59 минут назад
В преддверии "сезона" подмосковный суд закрыл 14 сайтов для зацеперов

В преддверии "сезона" подмосковный суд закрыл 14 сайтов для зацеперов

1 час назад
Поезда, как самолеты: в России появятся невозвратные ж\д билеты

Поезда, как самолеты: в России появятся невозвратные ж\д билеты

2 часа назад
Дрова из леса: валежник стал недревесным ресурсом

Дрова из леса: валежник стал недревесным ресурсом

2 часа назад
Бьорндален завершил карьеру

Бьорндален завершил карьеру

2 часа назад
Инженеры из России создали мимический сканер для кинематографа

Инженеры из России создали мимический сканер для кинематографа

2 часа назад
В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

2 часа назад
Комар встал на крыло: поздняя весна в Москве вступает в права

Комар встал на крыло: поздняя весна в Москве вступает в права

2 часа назад
Котельнич: родина древних ящеров

Котельнич: родина древних ящеров

3 часа назад
Звезда популярного сериала чуть не лишилась жизни, покупая дом

Звезда популярного сериала чуть не лишилась жизни, покупая дом

3 часа назад
СКР обвинил главу МВД Украины в нарушении избирательных прав россиян

СКР обвинил главу МВД Украины в нарушении избирательных прав россиян

4 часа назад
Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая

Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая

4 часа назад
Вести.net: BMW и Mercedes будут вместе развивать каршеринг

Вести.net: BMW и Mercedes будут вместе развивать каршеринг

4 часа назад
Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

Памфилова вручила Путину новое президентское удостоверение

4 часа назад
"Первому игроку приготовиться" стал главным хитом Спилберга за 10 лет

"Первому игроку приготовиться" стал главным хитом Спилберга за 10 лет

4 часа назад
В России снимут мультфильм о Кощее Бессмертном, каким его еще не видели

В России снимут мультфильм о Кощее Бессмертном, каким его еще не видели

4 часа назад
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

4 часа назад
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду

5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду

4 часа назад
В Россию вернулся самый маленький седан марки Lexus

В Россию вернулся самый маленький седан марки Lexus

4 часа назад
Миллиону семей по 2 млн рублей: россияне спешат взять ипотеку по минимальным ставкам

Миллиону семей по 2 млн рублей: россияне спешат взять ипотеку по минимальным ставкам

4 часа назад
Вести.net: беспилотник &ldquo;Почты России&rdquo; разбился во время тестового полета

Вести.net: беспилотник “Почты России” разбился во время тестового полета

5 часов назад
Nokia 9 обещают тройную камеру и 8 ГБ оперативной памяти

Nokia 9 обещают тройную камеру и 8 ГБ оперативной памяти

5 часов назад
Звезда сериала "Последний из Магикян" сядет на 22 года за порно с детьми

Звезда сериала "Последний из Магикян" сядет на 22 года за порно с детьми

5 часов назад
В Перми младенец попал в реанимацию после падения на него ледяной глыбы

В Перми младенец попал в реанимацию после падения на него ледяной глыбы

5 часов назад
Bloomberg: Apple переведет "маки" на собственные процессоры

Bloomberg: Apple переведет "маки" на собственные процессоры

5 часов назад
Боевики оставили под Джобаром гигантский подземный город

Боевики оставили под Джобаром гигантский подземный город

5 часов назад
Российские керлингисты обыграли норвежцев на чемпионате мира

Российские керлингисты обыграли норвежцев на чемпионате мира

6 часов назад
Арестован заказчик теракта в питерском метро

Арестован заказчик теракта в питерском метро

6 часов назад
Сербия может вступить в ОДКБ

Сербия может вступить в ОДКБ

8 часов назад
Еще один фигурант дела о пожаре в Кемерове обжалует свой арест

Еще один фигурант дела о пожаре в Кемерове обжалует свой арест

8 часов назад
Астрономы из Швейцарии открыли самую дальнюю от Земли звезду

Астрономы из Швейцарии открыли самую дальнюю от Земли звезду

8 часов назад
Сотни школ в США на один день вынужденно прекратили свою работу

Сотни школ в США на один день вынужденно прекратили свою работу

8 часов назад
Надежда Савченко составила план изменения политической системы Украины

Надежда Савченко составила план изменения политической системы Украины

8 часов назад
Португалия упрощает визовый режим для россиян

Португалия упрощает визовый режим для россиян

8 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Фестиваль Ростроповича: Страстную неделю открывают "Страсти по Матфею"

Фестиваль Ростроповича: Страстную неделю открывают "Страсти по Матфею"

18 часов назад
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50