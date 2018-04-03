Выстрел в ногу: дискриминация русского языка в Латвии

Госдума предложила ввести санкции против Латвии. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой (фракция "Единая Россия") в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

В заявлении Госдумы говорится, что действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом "О специальных экономических мерах".

"Латвия последовательно проводит политику дискриминации русскоязычного населения, — подчеркнул Толстой. — Конечно, Госдума такие вещи без внимания оставлять не может. Какими будут ответные меры, определит правительство. У России достаточно инструментов для того, чтобы жестко и асимметрично ответить Латвии".

Петр Толстой заявил, что будут задействованы не только экономические меры. "Госдума направила заявление в ОБСЕ. Мы провели встречу с Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ Ламберто Заньером. Он признал эту проблему и сказал, что будет заниматься положением русских в Латвии и вопросом запрещения русского языка".

Ведущий Евгений Попов сказал, что, принимая закон о запрете обучения в школах на русском языке, Латвия стреляет себе в ногу. В этой стране огромное количество русских, которые будут разъезжаться.

В свою очередь, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин заявил, что "Россия должна обратиться в Совет Европы и в ООН. Мы должны поставить вопрос о дискриминации русского языка".

Накануне президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения. Среднее образование в стране теперь можно будет получить только на государственном языке. Соответствующие поправки внесли в закон об образовании. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.