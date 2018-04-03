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Пожар в кемеровском ТЦ 21 минута назад

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3 апреля 201814:49

Росгвардия: ЧОП в "Зимней вишне" взял на себя функции пожароохраны
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Частное охранное предприятие "Центр защиты", которое работало в торговом центре "Зимняя вишня", незаконно взяло на себя дополнительные обязательства по защите от пожаров.

Главный эксперт Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова подчеркнула, что ЧОПы создаются исключительно для оказания охранных услуг, и "профилактика пожаров к числу услуг, которые оказывают охранные организации, не относится".

В свою очередь начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии Леонид Веденов заявил, что нарушения, которые были обнаружены у "Центра защиты", не могли остаться незамеченными во время проверок подразделениями Росгвардии.

"В этой связи было принято решение на основании проверочных материалов направить материалы в Следственный комитет для дачи процессуальной оценки подразделениям лицензионно-разрешительной работы, которые должны были осуществлять госконтроль за деятельностью охранных предприятий в Кемерове", — цитирует Веденова ТАСС.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сегодня была опубликована полная версия записи с камер наблюдения. Они демонстрируют, как быстро распространялось пламя, вспыхнувшее в батутном центре.

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