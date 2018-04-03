Питерский насильник-форточник десять лет проникал к жертвам по утрам

В Санкт-Петербурге вынесен приговор маньяку, который насиловал женщин, залезая к ним в квартиры через форточки. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 8,5 лет.

"В утреннее время он проникал в квартиры, расположенные на первом этаже домов, через форточку. Совершал нападение на потерпевших, закрывал рот рукой, после чего насиловал их", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по городу.

Всего с 2005 года Дмитрий Попов совершил 15 подобных преступлений. Задержать преступника удалось только в 2016 году.