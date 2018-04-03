Семь стран выразили желание провести зимнюю Олимпиаду-2026

Семь Национальных олимпийских комитетов официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Список опубликован на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

НОК Австрии предложил в качестве кандидата на проведение Олимпиады город Грац, НОК Канады — Калгари, НОК Японии — Саппоро, НОК Швеции — Стокгольм, НОК Швейцарии — Сьон, НОК Турции — Эрзурум. НОК Италии выдвинул сразу три города-кандидата: Кортина-д'Ампеццо, Милан и Турин.

"Я горячо приветствую все страны и города, заинтересованные в проведении зимних Олимпийских игр, — заявил президент МОК Томас Бах, которого цитирует ТАСС. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.