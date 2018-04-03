Хозяева спасли собаку из лап голодной пумы

Лопатой и ярким фонарем пришлось отгонять от своего дома агрессивную пуму, которая приняла за обед домашнего питомца колорадской семьи. Спасение пса попало в объектив камеры наблюдения (пусть и расположенной не самым лучшим образом).

Описанные события произошли вечером 3 марта в Недерленде. Первой на возню во дворе частного дома обратила внимание взрослая дочь главы семейства, она же разглядела в сумерках дикую кошку.

"Пума и наша собака сцепились за одной из машин. Мой зять наугад ударил лопатой, а я с помощью фонарика со стробоскопом ослепил хищника. Собака успела освободиться и рванула на порог, а за ней и мы с зятем", — поведал мужчина.

На кадрах видно, как хозяева пса на протяжении еще нескольких минут отгоняли пуму от дома. Их питомец отделался малой кровью, получив несколько царапин и укусов.