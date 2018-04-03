Путин прибыл в Анкару

Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в столицу Турции Анкару.

Как передает РИА Новости, это первая поездка руководителя страны после победы на президентских выборах 18 марта. Он совершает ее по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана.

В Турции Путин и Эрдоган дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока строящейся атомной электростанции "Аккую" на южном побережье страны.

Затем начнутся переговоры президентов в узком составе. После этого пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня Росси и Турции, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.

4 марта в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана — государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.