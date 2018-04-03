Московские фонари "поумнеют"Читайте нас в Telegram
Уличные фонари в Москве скоро станут "умными": их оснастят оборудованием, которое будет включать и выключать лампы в зависимости от естественного освещения. Власти также решили заменить фонари, от которых появляется ненужная засветка фасадов домов. Как в мегаполисе создают уютную и стильную световую среду?
На столицу опускаются сумерки, и в дело вступает свет. Первые яркие аккорды: здания подчеркивают горизонтальные линии, музыка света разливается от центра в сторону области. Загораются окна, подсвечиваются архитектурные детали. И финальная нота — в городе зажигаются фонари.
"Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет" — современные светоархитекторы с Александром Александровичем согласились бы вряд ли. Свет фонарей, освещение домов и целых улиц образуют единый рисунок.
Здание делового центра на Покровке переливается разноцветными красками. Фасад из инновационного, светопропускающего бетона днем выглядит как обычный полированный камень. В сквере между деревьев словно выросли футуристические цветы — на зеленых ножках горят желтые бутоны.
"Эти удивительные фонари, которые находятся рядом, непростые по своему дизайну. Они способны раздавать Wi-Fi, там есть подзарядки для мобильных телефоном. Здесь все сделано для налаженного делового пространства", — рассказывает светодизайнер Анастасия Приходько.
На Патриарших, напротив, уютная, старая Москва. Теплое свечение льется из классических светильников. Центр световой картины — жилой дом.
"Первая и основная задача светодизайнера создать световую среду, сделать не отдельно освещение фасада, а некую атмосферу. В данном случае придать какой-то уют, потому что это жилой комплекс", — объясняет светодизайнер Анастасия Приходько.
Белым выделены полукруглые балконы, окна дома в тени, чтобы свет не мешал его жителям. Акценты расставлены на скульптурах и резном карнизе. Это здание на Малой Бронной с наступлением темноты становится доминантой улицы. На Садовом кольце наоборот отказались от точечного освещения. Ничто не должно нарушать единый световой образ.
"Раньше здесь стояли натриевые светильники, которые давали сильную засветку на фасады. На фасадах были пятна от светильников дорожного освещения", — поясняет светодизайнер Анастасия Приходько.
В Москве постепенно отказываются от натриевых ламп, заменяя их современными. А скоро столичные фонари оборудуют специальными умными датчиками. Они будут реагировать на естественный свет: включаться, выключаться и передавать сигналы в центр управления городским освещением.
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