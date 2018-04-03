На квитанциях ЖКХ больше нельзя печатать рекламу

3 апреля 201815:53
На квитанциях ЖКХ больше нельзя печатать рекламуЧитайте нас в Telegram
Реклама на квитанциях ЖКХ теперь вне закона. Исключение сделано лишь для социальной рекламы и справочно-информационных сведений. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.
Законопроект о запрете рекламы на коммунальных платежах приняла Госдума в ноябре 2017 года, напоминает РИА Новости. Закон был отклонен Советом Федерации. Валентина Матвиенко объяснила, что сенаторы не поняли, в чем смысл принятия такого закона.
После этого депутаты и сенаторы договорились создать согласительную комиссию по этому вопросу. 28 марта 2018 года Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на платежках за жилищно-коммунальные услуги.
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